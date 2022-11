A mãe do porta-voz de Guterres foi salva por um visto de Aristides. Mas só soube o nome do cônsul muitos anos depois

A escritora Anne Begley não passou fome nem sentiu frio, apesar de ter sobrevivido ao nazismo com um visto emitido por Aristides de Sousa Mendes. Ao contrário de Jerry Brunell que, com 13 anos, fugiu praticamente sozinho com duas joias que a mãe lhe deu para “usar quando tivesse de salvar a vida”, Anne – registada à nascença como Anka Mühlstein –, neta materna do banqueiro Robert Rothschild, nunca precisou. Mas descobriu “o que é o sentimento de derrota, a perda” quando leu o diário do pai.

O pai de Anne era polaco, chamava-se Anatol Mühlstein e, em junho de 1940, saiu de Paris com a mulher e as três filhas. A família foi para para Pauillac – perto de Bordéus – e instalaram-se numa propriedade vitivinícola que pertencia aos avós de Anne.