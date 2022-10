Loading...

Multimédia Ministério Público já começou a ouvir testemunhas de abusos sexuais. Marcelo não se cala. Há novo Expresso nas bancas

Na edição desta semana o Presidente reage às críticas sobre as declarações controversas e o Ministério Público já começou a ouvir testemunhas de abusos. Em entrevista o ministro das Finanças, Fernando Medina afirma que este não é um Orçamento de austeridade. Uma reportagem dá conta que há pessoas em Portugal que fingem estar doentes para comer no hospital. Na Revista, entrevista à Prémio Nobel da Literatura Annie Ernaux. São os destaques do Expresso desta semana em análise com o diretor João Vieira Pereira e o jornalista Bernardo Mendonça

13 Outubro 2022 22:25