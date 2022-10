Loading...

Multimédia Neurocientista Sidarta Ribeiro: O Brasil “precisa de escola, teatro, música, ciência, laboratório bem equipado. Não precisa de revólver”

Fundador do Instituto do Cérebro da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, onde é responsável pelo Laboratório Sonho, Sono e Memória, Sidarta Ribeiro é mestre em Biofísica, doutorado em comportamento animal, com um pós-doutorado em Neurofisiologia pela Duke University, nos Estados Unidos, onde passou mais de uma década debruçado em pesquisas sobre o cérebro humano. Na conversa com o Expresso, o neurocientista mostra um lado mais otimista quando é confrontado com a visão do Brasil como um cérebro. Se assim fosse, seria possível garantir a sua regeneração? Para Sidarta Ribeiro sim, mas a população terá de decidir como se quer posicionar no futuro. Oiça a entrevista completa no podcast ‘Brasileiros, que tal?’

16:27