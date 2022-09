Loading...

Multimédia O adeus a Isabel II; e a mudança no cálculo das pensões. Há novo Expresso nas bancas

Na edição desta semana, um grande trabalho sobre todas as medidas do pacote anti-crise e os seus impactos nos nossos bolsos e nas nossas vidas. Há também uma história de espionagem. E, claro, o adeus à monarca que há 70 anos comandava o Reino Unido. São estes os destaques do Expresso desta semana, em análise com o diretor-adjunto, Martim Silva

Há uma hora