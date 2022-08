Loading...

Multimédia A austeridade que chegou, mais casos na Igreja e um conflito de interesses: esta sexta-feira há Expresso nas bancas

A capa do Expresso retrata o impacto da subida da inflação nas compras dos portugueses, um dossiê completo dos abusos na Igreja e os desenvolvimentos do caso Fernando Medina. Mas também há notícia da TAP e as histórias das testemunhas protegidas que, por correrem riscos, tiveram de mudar de mudar de vida

11 Agosto 2022 23:00