Nunca a probabilidade de eles morrerem foi tão alta

Há o rapaz de 16 anos, da Somália, que tem o corpo marcado por cicatrizes que pagou para o levarem de carrinha até à Líbia e que nos quase quatro mil quilómetros de caminho viu os traficantes escolheram aleatoriamente algumas pessoas para matar porque a carga era excessiva e atrasava a viagem. Há também o rapaz a quem queimaram a pele com isqueiros, bateram com tacos, feriram o corpo com facas, verteram água a ferver e atingiram com balas. E há também mais um que dizia “no Libya, no Libya” quando, ainda no convés do navio, o destino era incerto. Naquele convés nasceram bebés, choraram homens e mulheres, gritaram de medo de morrer a qualquer momento.

Todas estas são histórias de gente resgatada pelo Aquarius, o navio operado pelos Médicos sem Fronteiras e pela SOS Mediterranée. Há pelo menos mais 30 mil pessoas tiradas do mar e acolhidas naquele navio, pessoas que foram salvas mas cuja viagem não terminou porque atravessar o Mediterrâneo é apenas mais uma etapa de uma jornada sobre a qual poucos podem precisar quando chegará ao fim.

Obrigaram-nos a parar. E os Médicos sem Fronteiras e a SOS Mediterranée pararam. Mas agora voltam ao mar para fazer aquilo que não queriam que fizessem: “estes homens, mulheres e crianças não merecem ser deixados à morte no mar”. Têm um novo navio: o Ocean Viking.

“Embora o número de pessoas que têm deixado a Líbia seja o mais baixo de sempre, a probabilidade de as pessoas morrerem durante a tentativa de fazer a travessia nunca foi tão alta.” E isto, explica Sam Turner, chefe de missão da MSF na Líbia e responsável pela coordenação das operações de busca e salvamento, deve-se à ausência de navios de resgate. “Temos sido constantemente impedidos de realizar a nossa missão de salvar vidas.” E agora, quando acreditam que situação está mais perigosa que nunca, encontraram o equipamento e as pessoas de que precisavam. “Não é escolha nossa estar no mar. Nós somos precisos no mar. Só estamos no mar devido à incapacidade de os governos e dos Estados costeiros disponibilizarem essa capacidade de busca e salvamento.”

1 / 10 1 / 10 anthony jean/ imagem cedida pelos médicos sem fronteiras 2 / 10 2 / 10 anthony jean/ imagem cedida pelos médicos sem fronteiras 3 / 10 3 / 10 anthony jean/ imagem cedida pelos médicos sem fronteiras 4 / 10 4 / 10 solen mourlon/ imagem cedida pelos médicos sem fronteiras 5 / 10 5 / 10 anthony jean/ imagem cedida pelos médicos sem fronteiras 6 / 10 6 / 10 anthony jean/ imagem cedida pelos médicos sem fronteiras 7 / 10 7 / 10 anthony jean/ imagem cedida pelos médicos sem fronteiras 8 / 10 8 / 10 solen mourlon/ imagem cedida pelos médicos sem fronteiras 9 / 10 9 / 10 sandy mckee/ imagem cedida pelos médicos sem fronteiras 10 / 10 10 / 10 kevin mcelvaney/ imagem cedida pelos médicos sem fronteiras

O Ocean Viking era um antigo navio de resgate no mar do norte, prestava apoio à atividade petroleira. Há anos que estava parado e as duas organizações não governamentais adaptaram-no para transportar com relativo conforto 200 pessoas: tem uma clínica, salas de consulta, triagem e recuperação. Tem quatro pequenas embarcações de alta velocidade para salvamentos. Trinta pessoas compõem a tripulação, em que estão incluídos médicos, enfermeiros e tradutores.

Eram 22h deste domingo quando zarpou de Marselha. Antes, tinha deixado a Polónia. Mas a bandeira é norueguesa. Têm como destino o centro do Mediterrâneo. Assim, passa a ser o terceiro navio de resgate de organizações não governamentais a atuar naquela zona. Hoje só há o Alan Kurdi, da alemã Sea-Watch - e que já foi impedido de desembarcar em Itália, por isso navegou para Malta, onde vai aportar mas onde ninguém vai poder fica r- e o Open Arms, da espanhola Proactiva Open Arms. Em tempos, já foram mais de uma dezena as embarcações que patrulhavam as águas internacionais ao largo de território líbio. Em tempos, já foram mais de uma dezena as embarcações que patrulhavam as águas internacionais ao largo de território líbio.

Líbia e Mediterrâneo: histórias que não podem ser separadas

Se no Mediterrâneo têm a morte como probabilidade, à qual por um golpe de sorte (ou pelo resgate de um navio) se pode escapar, na Líbia têm-na como certa. “É mais que óbvio que as situações estão estritamente ligadas. Não podemos olhar para cada um delas de forma isolada, como dois contextos diferentes. Na Líbia é urgente a retirada de todas as pessoas que estão presas nos centros de detenção, levá-las para lugares seguros”, aponta Sam Turner. Há quem esteja detido há meses, há anos. E recentemente um destes centros foi bombardeado, morreram 44 pessoas. Ao mesmo tempo, no Mediterrâneo - aquela que parece ser a melhor hipótese de fuga -, urge a necessidade “de uma adequada capacidade de resgate”.

De acordo com o Missing Migrant, portal de dados coordenado pela Organização Internacional para as Migrações, só desde o começo do ano morreram 576 pessoas.

anthony jean/ imagem cedida pelos médicos sem fronteiras

Os Médicos sem Fronteiras e a SOS Mediterranée já haviam operado em conjunto o Aquarius, que foi a primeira embarcação de resgate a ver negado o desembarque naquele que deveria ser o seu porto seguro. Itália recusou, Malta também. Acabaram em Valência, em Espanha. Desde então, dificultam-lhes o acesso a uma bandeira para navegar, impediram-nos de sair para o mar. Tiveram de parar as operações. Sim, tiveram porque não queriam. “Não foi decisão nossa, foi o que tinha de ser”, dizia há dias Sam Turner ao Expresso.

Estão conscientes de que as pressões podem voltar a aparecer mas isso “não é motivo”, dizem, e “apenas reforça os princípios humanitários”. “Não podemos permitir que os políticos interfiram com o salvamento de vidas.”

O destino está definido - uma das rotas mais mortais do mundo.