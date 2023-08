Ucrânia: ONU e ucranianos assinam plano para salvaguardar as crianças dos russos

Representantes da ONU e Ucrânia assinaram na sexta-feira um plano conjunto para "prevenir e impedir as graves violações dos direitos das crianças" que a Rússia está a cometer no país.

O plano foi assinado pela comissária presidencial para os Direitos da Criança e Reabilitação Infantil, Daria Herasymchuk, a coordenadora humanitária, Denise Brown, e chefe da agência da UNICEF, Murat Shahin, informou a Presidência ucraniana, em comunicado.

"Hoje, a Ucrânia está a dar outro passo, que está longe de ser o primeiro, para salvar as crianças ucranianas dos invasores russos, e está a mostrar respeito pelos mecanismos e regras da ONU, ao assinar um plano preventivo desenvolvido em conjunto com as Nações Unidas. Esperamos que outros países utilizem o nosso exemplo porque estamos a falar de crianças ucranianas, mas amanhã pode ser qualquer criança em qualquer parte do mundo", disse Herasymchuk depois da assinatura do documento, que ocorreu no escritório do Presidente Volodymyr Zelensky.

O acordo vai ajudar a aplicar o plano desenvolvido por Zelensky, designado Bring Kids Back UA, que consiste em coordenar esforços de autoridades ucranianas, governos estrangeiros e organizações internacionais para devolver às famílias as crianças ucranianas sequestradas pelas tropas russas.

Na ocasião, o chefe de gabinete do presidente ucraniano, Andriy Yermak, disse que "libertação de todos os prisioneiros e deportados é um ponto importante da Fórmula da Paz. Milhares dos nossos, incluindo mais de 19 mil crianças, estão no cativeiro russo. A Ucrânia está agradecida a todos as pessoas do mundo que ajudam os ucranianos a regressar a casa. Temos de os libertar todos, o que vamos conseguir juntos".