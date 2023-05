Situação no aeroporto de Lisboa normalizada após constrangimentos devido à greve

A situação no aeroporto de Lisboa está "normalizada", após os constrangimentos registados durante a manhã devido à greve dos inspetores do Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, iniciada na madrugada deste sábado, segundo fonte oficial

Fonte da ANA — Aeroportos de Portugal disse à Lusa que a situação começou a normalizar-se a partir das 10:00.

De acordo com o presidente do Sindicato dos Inspetores de Investigação, Fiscalização e Fronteiras (SIIFF), Renato Mendonça, a greve dos inspetores do SEF registou uma adesão total até às 7h e de 90% a partir dessa hora.

O representante indicou que, devido à paralisação, chegaram a estar "3.000 a 4.000 pessoas" à espera na zona internacional do aeroporto da capital.

Com este protesto, o sindicato pretende demonstrar a sua "indignação, causando algum constrangimento, como é óbvio, mas minimizando também o impacto em toda esta situação", disse à Lusa.

A greve convocada pelo SIIFF vai decorrer até ao fim do mês de junho nos vários aeroportos e postos de fronteira do país, estando em causa a incerteza quanto ao futuro dos inspetores do SEF depois de o Governo ter aprovado, em 06 de abril, o decreto-lei que estabelece o regime de transição dos trabalhadores do organismo, na sequência do processo de reestruturação.

No aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, a paralisação decorre entre hoje e segunda-feira das 05:00 às 10:00, estando também marcada para a mesma hora nos dias 27 a 29 de maio, 3 a 05 de junho, 10 a 12 de junho, 17 a 19 de junho e 24 a 26 de junho.

Nos aeroportos do Porto, de Faro e da Madeira e nas restantes unidades orgânicas do SEF a greve está marcada para os dias 22 e 29 de maio e 05, 12, 19 e 26 de junho, e terá a duração de 24 horas, porque nestes locais "o impacto em termos de constrangimentos não é tão grande".