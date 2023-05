Bolsa de Lisboa encerra positiva com PSI a avançar 0,05%

A bolsa de Lisboa acompanhou esta sexta-feira os ganhos das principais praças europeias com uma ligeira valorização no índice PSI de 0,05% para 6.074,44 pontos e a EDP Renováveis a liderar as subidas.

Das 16 cotadas que integram o índice bolsista PSI, sete ficaram em alta, oito em baixa e uma inalterada.

A EDP Renováveis subiu 2,53% para 20,26 euros e a Mota-Engil ficou no topo das descidas e perdeu 5,29% para 2,06 euros.

No resto da Europa, Milão avançou 0,92%, Madrid 0,56%, Frankfurt 0,50%, Paris 0,45% e Londres 0,31%.