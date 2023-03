Ucrânia: Presidente do PE saúda progresso na candidatura à UE e espera negociações este ano

A presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, saudou hoje, na Ucrânia, o "ritmo dos progressos" da candidatura ucraniana à União Europeia (UE), afirmando esperar que as negociações referentes à adesão comecem ainda este ano.

"O ritmo com que o Conselho Supremo da Ucrânia e o Governo estão a fazer progressos na candidatura à UE impressiona-me", declarou Roberta Metsola, durante a sua visita a Lviv, Ucrânia.

No dia em que se encontra com Volodymyr Zelensky - que também hoje disse esperar que as negociações para a adesão do país à UE possam começar este ano -, a líder da assembleia europeia vincou que "o futuro da Ucrânia está na União Europeia".

"Tenho esperança que as negociações de adesão possam começar já este ano", referiu.

Salientando que "o Parlamento Europeu apela a uma maior sanção à Rússia e ao colmatar de lacunas", Roberta Metsola reiterou o seu apelo de que os Estados-membros "forneçam todo o equipamento militar, munições e sistemas de defesa necessários que a Ucrânia necessita para vencer".

"Os Estados-membros devem considerar seriamente o envio de aviões de caça para a Ucrânia", salientou a responsável.

Para a líder da assembleia europeia, "não pode haver paz sem responsabilização, não pode haver paz sem liberdade, justiça e dignidade".

Em meados de 2022, os Estados-membros da UE adotaram uma decisão histórica de conceder o estatuto de candidatos à Ucrânia e Moldova, que se juntaram a um grupo alargado de países, alguns dos quais há muito na 'fila de espera' para entrar no bloco europeu, sem quaisquer progressos nos últimos anos.

Os processos de adesão são extremamente morosos e alguns dos países com estatuto de candidatos ao alargamento aguardam assim há muitos anos pela abertura formal das negociações.

Hoje, o Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, disse hoje esperar que as negociações para a adesão do país à UE possam começar este ano.

"A Ucrânia espera concluir a implementação das recomendações da Comissão Europeia o mais rápido possível e iniciar as negociações para adesão UE este ano", disse o governante na rede social Telegram, após uma reunião com a presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, em Lviv.

Volodymyr Zelensky agradeceu a Metsola pela sua "liderança" no apoio à Ucrânia e pelas "decisões importantes" adotadas pelo Parlamento Europeu.

Zelensky viajou esta sexta-feira para Lviv, Oeste da Ucrânia, onde participou numa conferência internacional.

Antes do encontro em Lviv, Metsola visitou Kiev e esteve reunida com o porta-voz do parlamento ucraniano Ruslan Stefanchuk.