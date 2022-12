Mealhada recebe personalidades como João Baião, Luís Franco-Bastos e Teresa Guilherme em 2023

Em nota de imprensa enviada à agência Lusa, a Câmara da Mealhada, no distrito de Aveiro, realça que o primeiro semestre de 2023 será marcado pela "diversidade de espetáculos - do canto à música, da dança ao teatro, da comédia ao musical infantil ou à stand-up comedy".

"A aposta na cultura, aqui no Cineteatro e, em geral, no município, é um dos eixos estruturantes do nosso programa. É um bom investimento e uma mais-valia para o concelho", afirmou o presidente da Câmara da Mealhada, António Jorge Franco.

A 8 de janeiro, o Cineteatro Messias, na Mealhada, acolhe um concerto da Orquestra Clássica do Centro, seguindo-se, no mesmo mês, três sessões da comédia "Monólogos da Vacina", de João Baião.

Espetáculos de teatro "A Aia" e "O Príncipe Nabo", da companhia Caixa de Palco, a peça "A Ratoeira", interpretada por Ruy de Carvalho, em março, ou um espetáculo de Teresa Guilherme, em abril, são algumas das propostas. O Cineteatro recebe ainda o jornalista Luís Osório, com "Ficheiros Secretos", espetáculo concebido a partir do livro com o mesmo nome, do autor.

Na música, a 4 de fevereiro, haverá um concerto de homenagem à banda Dire Straits, e, no dia 25, sobe ao palco Noble.

O guitarrista canadiano Dan Livingstone, a cantora Márcia e a ex-vocalista dos Madredeus, Teresa Salgueiro, são outras das propostas na área da música para 2023.

Durante o primeiro semestre de 2023, haverá ainda 'stand-up comedy', por Luís Franco-Bastos, assim como musicais para as crianças.