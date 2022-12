Concurso no âmbito do PRR para a digitalização de património no centro do país

O concurso público para aquisição de serviços de virtualização e digitalização, aberto até 18 de janeiro de 2023, está dividido em dois lotes, um no valor de cerca de 0,5 milhões de euros e outro de 100 mil euros, afirmou esta quinta-feira a Direção Regional de Cultura do Centro (DRCC), em nota de imprensa enviada à agência Lusa.

O projeto pretende assegurar a digitalização em 2D e 3D do património móvel da região Centro, num total de cerca de 5.000 peças abrangidas, incluindo oito tesouros nacionais, acrescentou.

O investimento está integrado no Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), tendo em vista a digitalização de acervos de museus sob a gestão da DRCC.

"Após o concurso público para a realização da empreitada de requalificação do Museu José Malhoa, cuja obra iniciou no dia 10 de outubro de 2022 com o prazo de execução de dez meses, a Direção Regional de Cultura do Centro lança agora segundo concurso público no âmbito das intervenções do PRR", realçou.

Segundo a DRCC, até ao final do primeiro semestre de 2023 "está prevista a abertura do concurso público para produção de quatro visitas virtuais a equipamentos museológicos sob tutela" daquela entidade.

Esse procedimento pretende assegurar visitas virtuais no Mosteiro de Santa Clara-a-Velha (Coimbra), Museu José Malhoa e Museu da Cerâmica (Caldas da Rainha) e Museu Dr. Joaquim Manso (Nazaré).