Parlamento do Líbano falha pela quarta vez eleição de novo Presidente do país

O parlamento libanês falhou esta segunda-feira pela quarta vez a eleição do novo Presidente da República, por nenhum dos candidatos ter obtido 66% dos votos dos 128 deputados, como exige a Constituição.

No plenário, estavam presentes 118 deputados, portanto mais que os 86 necessários para existir quórum. Contudo, este perdeu-se quando, após a primeira votação para encontrar um sucessor para Michel Aoun, cujo mandato termina a 31 de outubro, vários deputados do Movimento Patriótico Livre e do Hezbollah decidiram abandonar a sala, noticiou o diário “L'Orient Le Jour”.

Após a perda de quórum, o presidente do parlamento, Nabih Berri, anunciou uma nova tentativa para a próxima quinta-feira, 27 de outubro, embora tal data não seja definitiva, porque nesse dia, o Líbano e Israel têm prevista uma celebração da assinatura de um acordo histórico sobre a demarcação das respetivas fronteiras marítimas.

Antes de dar por cancelada a sessão de hoje, o deputado independente Michel Moavad obteve 39 votos, ao passo que o líder sindical Isam Khalif conquistou dez apoios. Outros 50 deputados votaram em branco, dois boletins foram anulados e os restantes deputados optaram por apoiar candidatos minoritários.

O parlamento libanês está desde finais de setembro a tentar eleger o novo Presidente da República. Das duas primeiras vezes, nenhum dos candidatos conseguiu alcançar 66% dos votos exigidos, ao passo que na terceira, tal como aconteceu hoje, a sessão teve de ser cancelada por falta de quórum.

Michel Aoun foi eleito Presidente em 2016, depois de quase meia centena de sessões parlamentares, que se prolongaram por dois anos e meio.

O Líbano está há vários anos mergulhado numa profunda e longa crise política, económica e social, que fez com que mais de 70% da população viva abaixo do limiar da pobreza e que o sistema bancário esteja paralisado desde outubro de 2019.