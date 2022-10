TAP: Plano de Reestruturação "é a principal prioridade". Ourmières-Widener promete ir comunicando todos os passos aos portugueses

"A TAP é um grupo fantástico, com 75 anos de história!, é assim que a nova presidente da Comissão Executiva (CEO) da transportadora, Christine Ourmières-Widener, arranca com o vídeo em que se apresenta aos trabalhadores no primeiro dia de funções. Engenheira aeronáutica, a nova presidente da TAP aponta o plano de reestruturação e os clientes como os seus focos de atuação.

"Estou bem ciente de que a covid-19 tem sido e continuará a ser um desafio para a nossa indústria, que o último ano foi particularmente difícil para a TAP e para os seus trabalhadores, e que estamos a viver um momento crucial para a TAP, que vamos superar juntos, tal como outros desafios do passado. É por isso que acredito ser muito importante darmos continuidade à estratégia geral e à implementação do plano de reestruturação", afirmou Ourmières-Widener, numa mensagem de vídeo aos trabalhadores, a que o Expresso teve acesso.

Ourmières-Widener salienta que o setor é muito competitivo que haverá muitas dificuldades a enfrentar com o plano de reestruturação, mas também há oportunidades. "Tenho consciência de que existem muitos desafios no plano de reestruturação. Existem dificuldades, mas também muitas oportunidades no nosso caminho, durante os próximos anos", acentua.

Aos portugueses promete "comunicar com mais pormenor, nos próximos meses, as diferentes etapas" do plano de reestruturação. E aos trabalhadores avança que irá comunicar de "forma aberta e transparente", exortando-os a fazer o mesmo.

Definindo-se como uma "apaixonada pela indústria da aviação", na qual entrou há 30 anos, através da Air France. A francesa Ourmières-Widener salienta que passou por todas as áreas de negócio. Começou pela manutenção, tem experiência nas áreas de Tecnologias de Informação e comercial. Promete executar mudanças e trazer inovações..

"Iremos emergir mais fortes, com um fortíssimo foco nos nossos clientes, uma ânsia incisiva de abraçar desafios e de executar mudanças e inovações, um respeito e envolvimento de todos os 'stakeholders', com uma visão partilhada de um negócio renovado e de sucesso, o orgulho de Portugal, e, claro, uma vontade de tomar decisões arrojadas", frisou.

Em comunicado divulgado na noite de quinta-feira, a TAP comunicou à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) que a eleição dos elementos dos órgãos e corpos sociais para o quadriénio 2021-2024 foi aprovada em assembleia-geral.