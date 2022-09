EUA conseguiram reaver a maioria do resgate pago a 'hackers' que atacaram a rede da Colonial Pipeline

As autoridades norte-americanas anunciaram esta segunda-feira ter recuperado a maior parte dos 4,4 milhões de dólares (3,6 milhões de euros) pagos aos piratas informáticos que atacaram a rede da empresa de oleodutos Colonial Pipeline no início de maio. "O Departamento de Justiça [dos Estados Unidos] localizou e recuperou a maior parte do resgate", disse a procuradora-geral dos Estados Unidos, Lisa Mónaco, em conferência de imprensa hoje realizada.

A empresa, que transporta cerca de metade dos produtos petrolíferos norte-americanos desde o Golfo do México em direção à costa leste dos Estados Unidos, foi alvo, em 7 de maio, de um 'ransomware', um programa que explora as falhas de segurança para encriptar os sistemas informáticos e exigir um resgate para o desbloquear.

O ataque contra os sistemas informáticos da Colonial Pipeline forçou-a a fechar o conjunto das suas operações. Esta situação provocou um movimento de pânico em numerosos automobilistas, que recearam uma falta de combustível e acorreram às estações de serviço.

A empresa avançou na altura que os 'hackers' pediram um resgate e que o seu pagamento permitiu à Colonial Pipeline reaver acesso a vários servidores e regressar à normalidade das suas operações. No entanto, Blount sublinhou que os trabalhos de reparação iam prosseguir durante meses e iriam custar à empresa dezenas de milhões de dólares.

O Presidente dos EUA, Joe Biden, considerou que o ciberataque teve origem na Rússia e, embora tenha excluído qualquer envolvimento do Governo de Moscovo, prometeu abordar o assunto na cimeira com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, marcada para dia 16.