Bolsas europeias em alta animadas com publicação das atas da Fed

As principais bolsas europeias abriram esta quinta-feira em alta, depois da Reserva Federal dos Estados Unidos (Fed) ter assegurado que manterá o programa de estímulos a curto prazo.

Cerca das 08h45 em Lisboa, o EuroStoxx 600 subia 0,44% para 436,22 pontos.

As bolsas de Londres, Paris e Frankfurt avançavam 0,52%, 0,48% e 0,32%, bem como as de Madrid e Milão que se valorizavam 0,11% e 0,34%, respetivamente.

Depois de abrir em alta, a bolsa em Lisboa mantinha a tendência e, cerca das 08h45, o principal índice, o PSI20, subia 0,26%, para 5.038,25 pontos.

As bolsas europeias estavam animadas, depois de na quarta-feira os mercados norte-americanos terem acolhido positivamente as atas da última reunião da Fed de 17 de março, que põem de manifesto que o banco central vai esperar antes de propor retirar o programa de compra de dívida, que considera que está a ser um apoio "substancial" à economia norte-americana durante a pandemia.

Analistas citados pela agência Efe explicam que esta mensagem ajuda a manter a trégua no mercado da dívida, onde os juros dos EUA a 10 anos se mantêm a 1,6%, longe dos máximos de 1,77% alcançados nas semanas anteriores.

Depois das da Fed serão divulgadas esta quinta-feira as atas da última reunião do Banco Central Europeu (BCE) em 11 de março. Também esta quinta-feira serão conhecidos os dados do desemprego nos EUA e os preços na produção da zona euro.

A bolsa de Nova Iorque terminou mista na quarta-feira, com o Dow Jones a subir 0,05% para 33.446,26 pontos, contra o atual máximo desde que foi criado em 1896, de 33.527,19 pontos, registado em 05 de abril.

Em sentido inverso, o Nasdaq fechou a desvalorizar-se 0,07% para 13.688,84 pontos, contra o atual máximo de 14.095,47 pontos, em 12 de fevereiro.

A nível cambial, o euro abriu em alta no mercado de câmbios de Frankfurt, a cotar-se a 1,1890 dólares, contra 1,1882 dólares na quarta-feira e o atual máximo desde maio de 2018, de 1,2300 dólares, em 05 de janeiro.

O barril de petróleo Brent para entrega em junho abriu em baixa no Intercontinental Exchange Futures (ICE) de Londres, a cotar-se a 62,74 dólares, contra 63,16 dólares na quarta-feira e o atual máximo desde dezembro de 2018, de 69,63 dólares, em 11 de março.