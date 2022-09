Uma nuvem com tons de vermelho: erupção vulcânica a 40 quilómetros da capital da Islândia

Um vulcão entrou esta sexta-feira em erupção na Islândia, a cerca de 40 quilómetros da capital, anunciou a agência meteorológica do país. Uma nuvem com tons de vermelho dominava o céu, levando as autoridades a interditar os voos sobre a zona.

"Uma erupção vulcânica começou em Fagradalsfjall. O sobrevoo aéreo está em código vermelho, mas os sismógrafos registam pouca turbulência", segundo uma mensagem da agência na sua conta na rede social Twitter.

O sistema vulcânico de Krysuvik está situado a sul do monte Fagradalsfjall, na península de Reykjanes, no sudoeste da Islândia.

"A primeira notificação foi recebida pela agência meteorológica às 21.40 GMT (mesma hora em Lisboa9). A erupção foi confirmada por imagens de câmaras e de satélite", avançou a agência, no seu sítio na internet.

O aeroporto internacional islandês de Keflavik e e pequeno porto de pesca de Grindavik estão a alguns quilómetros do vulcão, mas a zona é desabitada e a erupção não deve constituir perigo.