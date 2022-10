Covid-19. Madeira regista mais 60 novos casos

A Madeira regista esta terça-feira mais 60 novos casos de covid-19, sendo 11 importados e 40 de transmissão local, o que eleva para 1.620 o número de infetados, revelou a Direção Regional da Saúde (DRS).

De acordo com este organismo, até ao dia 29 de dezembro foram contabilizadas na Região Autónoma da Madeira (RAM) 3.080 notificações de casos suspeitos de covid-19, dos quais 1.460 não se confirmaram.

"Hoje há 60 novos casos positivos a reportar, pelo que a RAM passa a contabilizar 1.620 casos confirmados de covid-19 no território regional, tratando-se de 11 casos importados(três provenientes do Reino Unido, um da França, um de Espanha e seis da Região de Lisboa e Vale do Tejo) e 49 casos de transmissão local, na sua maioria já associados a contactos ou contextos de casos positivos anteriormente identificados", refere a DRS.

Hoje há mais 14 casos recuperados a reportar, passando a região a contabilizar 1.045 casos recuperados de covid-19.

A RAM contabiliza, até à data, um total de 12 óbitos associados à covid-19.

A DRS revela que "são 563 os casos ativos, dos quais 163 são casos importados e 400 são casos de transmissão local".

Relativamente ao isolamento dos casos ativos, 55 pessoas cumprem isolamento numa unidade hoteleira dedicada, 473 em alojamento próprio e 35 pessoas encontram-se hoje internadas, 31 na Unidade Polivalente e 4 na Unidade de Cuidados Intensivos dedicada à covid-19.

No total, há 120 novas situações que se encontram hoje em estudo pelas autoridades de saúde, todas relacionadas com contactos com casos positivos, situações reportadas à linha SRS24 ou pelo SESARAM, EPERAM.

Os contactos para a Linha SRS24 (800 24 24 20) totalizam agora 25.801 chamadas, mais 295 chamadas nas últimas 24h.

No que diz respeito à vigilância ativa de contactos de casos positivos, 2.145 pessoas estão a ser acompanhadas pelas autoridades de saúde dos vários concelhos da Madeira e no Porto Santo.

Quando à vigilância de viajantes, 25.705 pessoas estão também a ser acompanhadas pelas autoridades, com recurso à aplicação MadeiraSafe.

Relativamente aos testes de PCR para despiste de covid-19 realizados na RAM, a DRS salienta que, no contexto da operação de rastreio de viajantes nos portos e aeroportos da Madeira e do Porto Santo, há a reportar um total cumulativo de 140.223 colheitas para teste à COVID-19 realizadas até às 18:00 horas de hoje.

No total, as amostras processadas no laboratório de Patologia Clínica do SESARAM, EPERAM para teste de PCR ascendem a 228.399.

A pandemia de covid-19 provocou pelo menos 1.775.272 mortos resultantes de mais de 81,5 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 6.751 pessoas dos 400.002 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.