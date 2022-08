PSI20 cai 0,25% em contraciclo com a maioria das principais bolsas europeias

O principal índice da bolsa de Lisboa, o PSI20, encerrou esta sexta-feira com uma descida de 0,25% para 4.367,31 pontos, contrariando a tendência positiva da maioria das bolsas europeias, que fecharam com ganhos, embora ligeiros.

O mercado lisboeta foi pressionado para terreno negativo sobretudo devido à prestação da Galp Energia. No caso da petrolífera, os títulos recuaram 1,7%, para 9,152 euros, mas a EDP também desvalorizou, 0,73% para 4,378 euros, no dia em que foram conhecidos os resultados do aumento de capital que foi um sucesso com a subscrição dos 1.020 milhões de euros de novas ações. A operação foi realizada no âmbito da compra da espanhola Viesgo e registou uma procura de 256% face à oferta, comunicou esta sexta-feira a empresa ao mercado

Entre os principais retrocessos ficaram ainda a Pharol, que cedeu 1,21% para 0,11 euros, a NOS, que subtraiu 1,14% para 3,65 euros, a Ibersol, que se desvalorizou 1,13% para 5,24 euros e a Semapa, que totalizou menos 1% para 7,89 euros.

Já a Corticeira Amorim liderou do lado dos ganhos com os seus títulos a valorizarem 3,61% para 10,32 euros.

Com ganhos abaixo de 1% ficaram a EDP Renováveis (14 euros), os CTT (2,53 euros), a Novabase (3,29 euros), a Mota-Engil (1,25 euros) e a Jerónimo Martins (14,15 euros).

Das 18 cotadas que compõem o PSI20, dez caíram, seis avançaram e a REN e a Sonae Capital ficaram inalteradas em, respetivamente, 2,44 euros e 0,66 euros.

No resto da Europa, Frankfurt subiu 0,66%, Paris 0,09%, Londres também 0,09%, enquanto Madrid recuou 0,11%.