Macron adverte Polónia sobre “negação dos princípios europeus”

O Presidente francês advertiu esta terça-feira a Polónia sobre a "negação dos princípios europeus", alertando ainda que os subsídios da União Europeia (UE) para a transição energética terão como contrapartida uma mudança na política polaca.

Num discurso na Universidade Jagiellonian, em Cracóvia, no sul da Polónia, Emmanuel Macron criticou a reforma judicial que ameaça o estado de direito e a independência dos juízes na Polónia, mudanças que são inclusivamente alvo de um processo de infração na Comissão Europeia (CE).

O Presidente francês realiza esta terça-feira o seu segundo dia de visita à Polónia.

Macron reafirmou que a Europa deve ajudar financeiramente a Polónia a reduzir a produção de carbono e as suas emissões de CO2, mas ligou este assunto às posições políticas (de direita) do Governo polaco.

"Não se enganem!", avisou, ao dirigir-se aos alunos na audiência.

"A Polónia não pode fazer essa mudança (transição energética) por conta própria, apenas na Europa e através Europa. E também não se enganem e não acreditem naqueles que dizem: 'a Europa vai dar, com uma mão dinheiro, para fazermos a nossa transição energética e permitirá, com a outra, que façamos as nossas escolhas políticas'. Isso não é verdade!", declarou.

"A Europa é um bloco, um bloco de valores, um bloco com leis, um bloco de ambições", insistiu.

Abstendo-se de "dar lições", Macron advertiu a Polónia contra "um ressurgimento nacionalista que nega os princípios políticos europeus".

A Polónia não pode escolher "uma parte da Europa que lhe convém, distanciando-se dos seus valores fundamentais", insistiu, depois de reafirmar os laços franco-polacos.

"A União Europeia não é apenas um mercado no qual podemos esquecer os seus valores. Nesse caso, não haveria unidade europeia e surgiriam conflitos", alertou.

O Presidente da Polónia, Andrzej Duda, anunciou esta terça-feira que o seu homólogo francês o havia convidado para uma cimeira do "Triângulo de Weimar" (com a Alemanha) a 14 de julho em Paris.