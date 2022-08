Primeiro-ministro iraquiano apela ao fim dos protestos, mas mantém silêncio sobre demissão

Em comunicado, o primeiro-ministro Adel Abdul Mahdi pediu que os mercados, fábricas, escolas e universidades reabram depois de vários dias de protestos na capital Bagdade e na maior parte do sul xiita.

De acordo com o governante, a ameaça às instalações petrolíferas e o fecho de estradas já custaram ao país "milhares de milhões" de dólares e contribuíram para o aumento exponencial dos preços, que afetam toda a população.

No entanto, o primeiro-ministro mantém-se em silêncio quanto a uma possível demissão e nada refere no comunicado sobre esta questão, mesmo depois de o presidente iraquiano Barham Saleh ter dito na quinta-feira, num discurso à nação, que está disponível para convocar eleições antecipadas e que o primeiro-ministro está disposto a demitir-se se houver um acordo entre todas as forças políticas para evitar um vazio de poder.

Saleh disse que o primeiro-ministro é a favor de apresentar a sua demissão, com a condição de que as forças políticas cheguem a "um entendimento sobre um substituto, no âmbito da Constituição e para impedir um vazio constitucional".

Dezenas de milhares de pessoas têm protestado na Praça Tahrir, no centro de Bagdade, e por todo o sul do Iraque, exigindo reformas no sistema político, definido depois da invasão das tropas norte-americanas em 2003.

Milhares de estudantes têm faltado às aulas para participar nos protestos, acusando a elite política de corrupção generalizada, e responsabilizando-a pelas elevadas taxas de desemprego e pelos fracos serviços públicos.

As forças de segurança têm reprimido as manifestações de forma violenta, com gás lacrimogéneo, balas de borracha, mas também munições reais, o que resultou na morte de pelo menos 256 pessoas, desde outubro, nas duas fases de protestos.

Desde que os protestos recomeçaram em 25 de outubro, depois de uma breve pausa, tem havido manifestações quase ininterruptas em duas pontes que permitem chegar à área altamente militarizada que protege os edifícios governamentais e algumas embaixadas.

No comunicado, o primeiro-ministro estabelece uma diferença entre os manifestantes pacíficos, que transformaram as manifestações em "festivais populares" que unem a nação, e os "criminosos" que usam os manifestantes como "escudos humanos" enquanto atacam as forças de segurança.

O Iraque é governado por um sistema político sectário que distribui poder e altos cargos entre a maioria xiita, sunitas e curdos. Realiza eleições regulares, mas são basicamente dominadas por partidos religiosos sectários, muitos dos quais com relações próximas com o Irão.

Os partidos políticos dividem ministérios e distribuem empregos aos seus apoiantes, contribuindo para um sector público incapaz de providenciar serviços de qualidade.