Polícia britânica ainda não identificou os 39 mortos encontrados em camião

De acordo com a polícia britânica de Essex, todas as 39 vítimas encontradas mortas num camião, no sudeste de Inglaterra, foram já retiradas e transportadas para a morgue onde vão ser realizadas as autópsias.

Citado pela Associated Press (AP), o inspetor-chefe Martin Pasmore explicou que as vítimas ainda não foram identificadas e que muito poucos documentos foram encontrados junto dos corpos.

O investigador encontrou-se este sábado com o embaixador vietnamita, depois de divulgadas nas redes sociais informações de que muitas das vítimas serão oriundas daquele país do sudeste asiático. Pasmore voltou a apelar para que aqueles que possam ter informações sobre as vítimas ajudem nas investigações.

Inicialmente, a polícia britânica anunciou que as 39 vítimas - 31 homens e 8 mulheres - eram chinesas, mas surgiram dúvidas e um porta-voz disse na sexta-feira que a informação poderia mudar devido ao processo de identificação das vítimas.

Os 39 corpos foram encontrados na manhã de quinta-feira numa área industrial de Grays, cerca de 30 quilómetros a leste de Londres, e foram transferidos para o hospital de Brómios, na cidade de Celastro, para serem autopsiados.

A polícia já deteve o motorista do camião, um cidadão da Irlanda do Norte de 25 anos, suspeito de homicídio, e duas outras pessoas - um homem e uma mulher, ambos com 38 anos e residentes em Warrington (noroeste de Inglaterra) - suspeitas de "assassínio" e "conspiração para traficar pessoas".