Trinta pessoas detidas na sexta-feira em operação policial em Lisboa

Trinta pessoas foram detidas em Lisboa na sexta-feira, das quais dez por terem um mandado de detenção e cinco por porte de arma, tráfico de droga ou furto, anunciou este sábado o Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

As detenções decorreram entre 00h e as 23h59 de 18 de outubro, e resultaram de cinco operações policiais efetuadas no âmbito da atividade operacional daquele comando policial.

De acordo com a PSP, houve 30 detenções, das quais seis por condução sem habilitação legal, duas por condução sob o efeito do álcool, dez por cumprimento de mandado de detenção, um por furto de carteirista, um por posse ilegal de arma, três por tráfico de estupefacientes, três por resistência e coação sobre funcionário e quatro por outros crimes.

A PSP apreendeu ainda 16,70 doses de cocaína, 58 doses de heroína, e 36,98 doses de haxixe.

Durante o mesmo período ocorreram 62 acidentes de trânsito dos quais resultaram 17 feridos ligeiros.