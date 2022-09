PSD, PS e CDS manifestam pesar pela morte do primeiro presidente da Assembleia da Madeira

O PSD, o PS e o CDS da Madeira manifestaram esta segunda-feira o seu "mais profundo pesar" pela morte do primeiro presidente da Assembleia Regional do arquipélago, Emanuel Rodrigues, com 76 anos, vítima de doença prolongada.

O PSD madeirense fala da morte do "seu companheiro", considerando que foi um "ilustre militante social-democrata e figura incontornável da história da região".

Na nota distribuída, o PSD/Madeira salienta que a figura de Emanuel Rodrigues está "associada não só à conquista da autonomia e aos seus valores, como também ao exercício da democracia regional".

"É com sentido reconhecimento e gratidão pelo trabalho realizado, designadamente em prol do Partido Social Democrata, da autonomia e da região que o PSD/Madeira endereça, nesta hora de dor, à família enlutada, as suas condolências", escrevem os sociais-democratas regionais

No mesmo documento, o partido destaca que Emanuel Rodrigues foi o primeiro presidente da Assembleia Legislativa Regional, tendo cumprido mandatos entre 1976 e 1984.

Também foi deputado à Assembleia Constituinte, entre 1975 e 1976, e participou na aprovação da primeira Constituição da República depois do 25 de Abril, apontando que "era ainda um dos mais notáveis advogados" da região.

CDS: "Um grande democrata"

O CDS-PP/Madeira, numa nota assinada pelo seu presidente, Rui Barreto, afirma que a região "perdeu um homem bom" e "um grande democrata".

Os centristas madeirenses registam "a elevação e a dignidade que o dr. Emanuel Rodrigues concedeu à Assembleia Legislativa da Madeira, como primeiro presidente do primeiro órgão da autonomia".

Na nota, o CDS sublinha que Emanuel Rodrigues "entendia o parlamento [regional] como a verdadeira 'casa da democracia' e também da autonomia e por isso pugnou, sempre, para que jamais fosse subalternizado".

"[Emanuel Rodrigues] presidiu aos primeiros verdes anos da autonomia e da democracia, mas como homem de Direito revelou-se um democrata maduro e experiente", adiantam os centristas, acrescentando que era "um homem educado e respeitado".

O CDS-PP expressa igualmente "o mais profundo pesar pela sua morte e endereça a família sentidas condolências".

PS: "Prestigiou a região"

Também o PS/Madeira manifesta pesar e recorda o percurso de Emanuel Rodrigues como deputado da Assembleia Constituinte e do parlamento da Madeira, tendo exercido o cargo de presidente durante oito anos, dedicando-se a partir de 1984 à advocacia.

"Neste momento, cumpre-nos destacar o seu papel enquanto presidente do primeiro órgão de Governo próprio da Madeira, função durante a qual sempre prestigiou a região", declaram os socialistas insulares.

Emanuel Rodrigues nasceu em Machico, na ilha da Madeira, em 25 de dezembro de 1943 (tinha 75 anos) e morreu hoje, em Lisboa, vítima de doença prolongada.