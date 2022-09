Angola não consegue notificar Isabel dos Santos

O Supremo Tribunal de Justiça angolano enviou para Portugal cartas rogatórias para constituir arguidos Paula Oliveira, Mário Leite Silva e Sarju Raikundula, os portugueses com ligações a Isabel dos Santos, empresária angolana suspeita de gestão danosa da petrolífera estatal Sonangol.

As cartas rogatórias foram enviadas com os pedidos de arresto das contas bancárias e participações em empresas de Isabel dos Santos e devem ser cumpridas por um órgão policial. “Por norma, este tipo de pedidos é cumprido presencialmente. Um polícia vai a uma morada do visado e este assina o termo de constituição de arguido”, explica fonte judicial.

