José Eduardo dos Santos ameaça contra-atacar

O Presidente angolano decidiu dar a primeira entrevista depois da divulgação das investigações do Luanda Leaks. E o principal objetivo foi passar recados à classe política angolana. À Deutche Welle, João Lourenço deixa em aberto a hipótese de a Justiça de Angola vir a seguir outros caminhos, além da investigação a Isabel dos Santos. E não exclui o cenário de o ex-Presidente, José Eduardo dos Santos, vir a ser investigado.

O chefe de Estado de Angola assegura que não vai proteger ministros e outras figuras da sociedade e do Governo, se se levantarem suspeitas.

