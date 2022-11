Isabel dos Santos negoceia devolução de dinheiro a Angola

Isabel dos Santos está disponível para negociar com Angola o levantamento do arresto dos seus bens, possibilidade confirmada por fonte ligada à filha do ex-Presidente de Angola. O Expresso apurou que os advogados de Isabel dos Santos iniciaram inclusive conversações com a Procuradoria-Geral da República de Angola para tentarem chegar a um acordo. Já houve reuniões formais nesse sentido, que o procurador-geral da República avaliou com alguma cautela. “É um sinal ainda ténue”, reagiu Hélder Pitta Gróz ao fumo branco lançado esta semana por Isabel dos Santos com o objetivo de obter um acordo que envolva a devolução de dinheiro ao Estado angolano como contrapartida para o fim do arresto das contas e bens. Esta iniciativa, que configura uma mudança de estratégia por parte de Isabel dos Santos, foi feita por um reputado advogado inglês por intermédio do escritório de advocacia do angolano Sérgio Raimundo.

“Cercada por todos os lados, para dar continuidade à sua atividade empresarial, Luanda é a única península para a sua salvação”, afirmou ao Expresso, um jurista do escritório Amaral Gourgel e Associados. “É um bom começo”, disse Jacques dos Santos, escritor e antigo deputado do MPLA.

