EuroBic. Teixeira dos Santos diz que as ordens de transferência assinadas por Isabel dos Santos são “inteiramente legítimas”

Fernando Teixeira dos Santos afirma que as ordens dadas por Isabel dos Santos enquanto presidente da Sonangol foram "inteiramente legítimas" e não colocaram quaisquer alertas por parte do EuroBic em 2017.

"Não tinham de ser reportadas", diz em entrevista à RTP - o canal público divulgou um excerto, a versão na íntegra ainda não foi para o ar. Teixeira dos Santos adianta que à data, em novembro de 2017, "quando as operações foram analisadas pelo departamento de Compliance", foi verificado que a empresa Matter, para a qual foi feita a ordem de pagamento, "não tinha ligação a Isabel dos Santos".

Recorde-se que Isabel dos Santos, acionista de 42,5% do capital do EuroBic, à data das transferências era também presidente da Sonangol. Porém, tal facto não fez soar os alertas por parte do compliance do banco. "As ordens foram dadas antes do anúncio público da exoneração de Isabel dos Santos" da presidência da petrolífera estatal.

Além disso, Teixeira dos Santos afirma que a Sonangol "nunca colocou em causa os movimentos" de que se fala no âmbito das investigações do Luanda Leaks. O presidente do EuroBic afirma ainda que o banco "não tem de sofrer da suspeição" em torno da gestão de Isabel dos Santos na petrolífera.

De acordo com a investigação, mais de 57 milhões de dólares foram transferidos já depois de Isabel dos Santos ter sido demitida da petrolífera.