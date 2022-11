Papel de Rui Pinto nos Luanda Leaks “não será certamente prejudicial” para o processo judicial Football Leaks, diz Teixeira da Mota

O impacto da fuga de informação Luanda Leaks deverá fazer-se sentir no processo judicial Football Leaks – pelo menos, para o pirata informático Rui Pinto. Todavia, é também pouco provável que faça cair o julgamento em curso, admite Francisco Teixeira da Mota, um dos advogados do hacker, em declarações ao “Jornal de Notícias” esta terça-feira. “[A questão do denunciante] é uma matéria para julgar em julgamento”, diz.

Segundo Francisco Teixeira da Mota, mandatário português do pirata informático, o papel de Rui Pinto nos Luanda Leaks “não será certamente prejudicial” para o processo que corre neste momento em Portugal, mas ressalva que “há uma grande incerteza quanto à importância” que o ato poderá ter no futuro do gaiense, de 30 anos.

Durante a fase de instrução do processo relativo à Doyen Sports, os advogados de Rui Pinto optaram por não invocar a colaboração do pirata na investigação a Isabel dos Santos para tentar fazer cair parte dos ilícitos imputados ao seu cliente.

Rui Pinto foi pronunciado por 90 crimes: acesso ilegítimo (6), violação de correspondência (14), acesso indevido (68), sabotagem informática (1) e extorsão na forma tentada (1).