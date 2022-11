Offshore de Isabel dos Santos na Ilha de Man foi montado em Lisboa

Julho de 2014. A Andco Corporate Services, especializada na criação de sociedades offshore na ilha de Man, abre mais uma empresa nesta opaca jurisdição instalada entre o Reino Unido e a Irlanda. Chama-se Silaba Real Estate Limited. O objetivo era adquirir um imóvel em Londres. Por detrás da criação da Silaba estava uma sociedade de advogados portuguesa, a CMS Rui Pena & Arnaut. A CMS foi contratada pela também portuguesa Fidequity para prestar apoio jurídico à montagem desta estrutura offshore. O beneficiário último era uma pessoa exposta politicamente (PEP): Isabel dos Santos.

Um dos sócios da CMS que acompanhou de perto o projeto de Man foi Patrick Dewerbe, especializado em assessoria fiscal, que cobraria à Fidequity (de Isabel dos Santos) uma fatura de €7500 pelo aconselhamento.

Mas está longe de ser o único advogado português a trabalhar proximamente com Isabel dos Santos e o seu universo empresarial.

