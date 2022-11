Círculo de confiança. As cinco pessoas que tinham nas mãos a fortuna de Isabel dos Santos

Ao longo dos anos, Isabel dos Santos foi fazendo crescer a sua fortuna, dispersa por diversos investimentos abrigados em regimes fiscais favoráveis e discretos. Mas não o fez sozinha. O círculo de confiança de Isabel dos Santos sentiu esta semana os abalos de um terramoto chamado Luanda Leaks. Mas quem são, afinal, os mais próximos da empresária angolana?

O gestor portuense Mário Leite da Silva é desde 2006 o ponta de lança dos negócios de Isabel dos Santos, responsável por gerir os seus investimentos a partir da empresa portuguesa Fidequity. Antes de trabalhar com a empresária angolana era administrador financeiro do Grupo Amorim. Era também administrador não executivo na NOS, cargo a que renunciou esta quinta-feira.

