Portugueses só serão julgados em Angola se quiserem

Os três portugueses implicados no processo-crime instaurado em Angola por suspeitas de gestão danosa na Sonangol só serão julgados naquele país africano se quiserem. O acordo de extradição entre Portugal e Angola não prevê a entrega à força de cidadãos nacionais ao outro país.

Por exemplo, quando Manuel Vicente, ex-vice-presidente de Angola e administrador da Sonangol, foi acusado em Portugal de branqueamento e corrupção no processo que envolvia o procurador Orlando Figueira, recusou-se sempre a ser julgado em Portugal. E foi um tribunal português — a Relação de Lisboa — a dar-lhe razão e a obrigar o tribunal onde decorria o julgamento a enviar o processo para Angola.

