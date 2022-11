Dividendos da Sonangol retidos em Cabo Verde

Durante anos, um dos maiores mistérios sobre as parcerias que Isabel dos Santos estabeleceu com o Estado angolano tem a ver como manteve uma posição indireta de 6% na Galp, a maior das empresas portuguesas, com a ajuda da maior das empresas públicas de Angola, a Sonangol. Em dezembro de 2006 a filha do então Presidente angolano, Eduardo dos Santos, tornou-se sócia, através do marido, Sindika Dokolo, da petrolífera estatal numa holding holandesa, a Esperaza, por sua vez acionista de 45% da Amorim Energia BV, que controla um terço da Galp. Este ativo representa atualmente €720 milhões, uma fatia importante da fortuna da mulher mais rica de África. Quanto investiu para o ter? E até que ponto é que a Sonangol não ficou a perder com esse negócio?

De acordo com o Luanda Leaks, uma investigação Expresso/SIC coordenada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) com base numa fuga de informação de 715 mil ficheiros partilhados por uma plataforma de proteção a whistleblowers em África, a PPLAAF, com sede em Paris, a Sonangol só recebeu os primeiros lucros desse negócio ao fim de 11 anos, dois dias depois de Isabel dos Santos ter sido exonerada da Sonangol, em novembro de 2017, e apesar de a Amorim Energia ter distribuído à Esperaza lucros da Galp nos anos anteriores a isso.

Este é um artigo exclusivo. Se é assinante clique AQUI para continuar a ler. Para aceder a todos os conteúdos exclusivos do site do Expresso também pode usar o código que está na capa da revista E do Expresso.