Relvas acusa Catarina Martins de mentir ao associá-lo a Isabel dos Santos e exige retratação pública

Miguel Relvas recusa ter alguma vez trabalhado “direta ou indiretamente” com Isabel dos Santos, pelo que acusa Catarina Martins de mentir e exige mesmo um pedido de desculpas da coordenadora do Bloco de Esquerda (BE), que associou esta sexta-feira o antigo dirigente do PSD à principal protagonista do caso Luanda Leaks.

“Deve pois a deputada Catarina Martins retratar-se publicamente e pedir desculpa pela mentira que hoje veiculou publicamente em relação a mim”, afirmou Miguel Relvas, ex-ministro dos Assuntos Parlamentares de Passos Coelho, ao Expresso.

Em causa estão declarações prestadas esta sexta-feira pela líder do BE, questionada sobre a garantia de António Costa, dada na quarta-feira, de que nunca dera um tratamento especial à empresária angolana.

Segundo Catarina Martins, citada pela agência Lusa, ao longo dos anos assistiu-se a responsáveis governativos a alternarem "entre pastas do Governo e trabalhar nas empresas de Isabel dos Santos", como Mira Amaral ou Miguel Relvas, ou "à proximidade imensa de Durão Barroso”, ex-primeiro-ministro e presidente da Comissão Europeia.

“A deputada Catarina Martins mentiu ao associar-me às empresas da engenheira Isabel dos Santos. Nunca trabalhei, direta ou indiretamente, com a engenheira Isabel dos Santos”, reforça Miguel Relvas.

À margem de uma audição pública com pessoas com deficiência, Catarina Martins opinou ainda que houve um "tratamento especial a Isabel do Santos”, dado não apenas pelo Governo liderado por António Costa mas por “todos os governos".