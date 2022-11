Luanda Leaks. Expresso abre artigos exclusivos para leitores de Angola

Defendemos que a boa informação deve ter um preço mas também sabemos que temos a responsabilidade de permitir que o maior número de pessoas tenham contacto com esta investigação do Consórcio Internacional de Jornalistas, do qual fazem parte o Expresso e a SIC.

É fundamental que a informação independente circule e que os cidadão dos mais diversos estratos sociais e económicos possam ter contacto com o melhor jornalismo. Para que possam ler os factos e tirarem daí as suas conclusões.

Sabemos também que os angolanos reconhecem o Expresso como uma marca livre e credível que sempre defendeu a transparência e escrutínio dos poderes públicos e privados

Se está em Angola, pode acompanhar tudo AQUI.