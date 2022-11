Jorge Brito Pereira, advogado de Isabel dos Santos, sai da Uría

É mais um dos efeitos colaterais da constituição como arguida de Isabel dos Santos por alegada má gestão e desvio de fundos da Sonagol, enquanto presidiu a petrolífera, entre maio de 2016 e novembro de 2017.

A saída de Brito Pereira ocorre depois de o advogado ter já renunciado à presidência do conselho de administração da NOS, da mesa de assembleia geral do BFA, e da Efacec.

Tem sido o advogado principal de Isabel dos Santos desde 2006. É a Jorge Brito Pereira que Isabel dos Santos tem recorrido não só para assessorar grandes operações, como aconteceu na fusão da ZON com a Soanecom da qual nasceu a NOS como em representação para criação de sociedades entre outros negócios tais como aquisição de património.

No âmbito do Luanda Leaks foram-lhe atribuídas responsabilidades na criação da Matter Bussiness Solutions, empresa para a qual saiu da conta da Sonangol no EuroBic pelo menos 115 milhões de euros .

Brito Pereira afirmou ao Expresso que a sua ligação à Matter decorria apenas de uma procuração que usou para criar a empresa. A relação de confiança entre o advogado e Isabel dos Santos vem desde o tempo em estava na PLMJ. Quando saiu em 2016 para a Uría levou consigo a cliente Isabel dos Santos para a representar em vários negócios, como a NOS e a Efacec.

Na quinta-feira Brito Pereira abandonou a presidência da mesa da assembleia geral do Banco de Fomento Angola, na sequência da saída de Mário Silva da presidência do conselho de administração do banco, onde Isabel dos Santos estava através da Unitel.