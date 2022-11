Depois do Eurobic, Isabel dos Santos também sai da Efacec

Isabel dos Santos informou o Conselho de Administração da Efacec que decidiu sair da estrutura acionista da Efacec Power Solutions, com efeitos definitivos, anunciou a Efacec em comunicado. A Efacec é a empresa portuguesa onde a investidora tem mais poder na gestão e mais percentagem de capital.

"Na sequência desta decisão, o Dr. Mário Leite da Silva renunciou ao cargo de Presidente do Conselho de Administração e o Dr. Jorge Brito Pereira renunciou ao cargo de Presidente da Assembleia Geral da Efacec Power Solutions, ambos com efeito imediato", refere o mesmo comunicado.

Segundo a Efacec, Isabel dos Santos solicitou ao Conselho de Administração para iniciar, com efeito imediato, as diligências necessárias para concretizar a sua saída da estrutura acionista da Efacec Power Solutions, tendo a administração escolhido assessores para o processo de venda.

No seu comunicado, a Efacec nota que "a Comissão Executiva continua vinculada a princípios de independência e de uma gestão sã, diligência e boa fé e totalmente focada na concretização do plano de desenvolvimento de negócio para 2020, com atenção aos interesses de todas as suas partes interessadas, incluindo os seus clientes, colaboradores e fornecedores".

Ao que o Expresso apurou, a saída foi comunicada à administração da Efacec numa reunião que decorreu esta quinta-feira à noite, e na qual já não participou Mário Leite da Silva. Uma das opções discutidas terá sido a possibilidade de os acionistas minoritários da Efacec (grupo Mello e Têxtil Manuel Gonçalves) recomprarem a participação que em 2015 venderam a Isabel dos Santos. Recorde-se que a empresária angolana tomou o controlo da empresa portuguesa através da sociedade Winterfell, de Malta. E foi financiada em grande parte por bancos portugueses: BPI, Caixa, BCP, Novo Banco e Montepio

José Mello mantém confiança na Efacec

"O Grupo José de Mello reitera a sua total confiança no futuro da Efacec Power Solutions, nos seus colaboradores e na equipa de gestão", diz a empresa numa declaração à comuniucação social. E acrescenta que está " já a apoiar o Conselho de Administração da empresa na implementação de medidas que garantam a continuidade do negócio, bem como no desenvolvimento das diligências necessárias para a concretização das necessárias alterações na estrutura acionista da sociedade.”

A José de Mello não esclarece no entanto se está compradora da participação que Isabel dos Santos irá vender.

A Efacec em 2018 tinha mais de 2400 trabalhadores, e enfrenta uma situação financeira pouco favorável, apesar de ter tido um lucro de €14 milhões nesse ano. A sua faturação em Angola não é significativa, pois deverá ser inferior a 5% das receitas da empresa. A estratégia inicial de Isabel dos Santos passava por expandir os negócios em Luanda e em África, mas a saída de José Eduardo dos Santos do poder, em 2017, e os acontecimentos que se seguiram travaram-lhe a ambição.

Esta semana já tinha sido anunciada a saída de Isabel dos Santos do Eurobic, banco do qual é acionista com 42,5%. E esta quinta-feira, segundo o "Jornal de Notícias", Isabel dos Santos fez uma visita relâmpago a Lisboa para assinar procurações relativas aos seus negócios em Portugal.

A Efacec é a única empresa portuguesa na qual Isabel dos Santos tem uma participação maioritária. No Eurobic tem 42,5%, na NOS assume uma posição indireta de quase 25% e na Galp a sua participação indireta ronda os 6%. A investidora entrou na Efacec, em outubro de 2015, através da Winterfell Industries, passando Mário Leite da Silva, o seu braço direito a presidir o Conselho de Administração.