PSP confirma suspeitas de suicídio na morte de gestor de conta de Isabel dos Santos

O diretor do EuroBic e gestor de conta de Isabel dos Santos, Nuno Ribeiro Cunha, foi encontrado morto na quarta-feira à noite no apartamento onde vivia em Lisboa.

Ao Expresso fonte da PSP disse que “todos os indícios apontam para a hipótese de suicídio”. O corpo foi encontrado na garagem da habitação em Lisboa.

A morte de Nuno Ribeiro Cunha acontece no mesmo dia em que o procurador-geral da República de Angola, Hélder Pitta Grós, anunciou que Isabel dos Santos e vários gestores portugueses próximos da empresária foram constituídos arguidos. Isabel dos Santos – que já vendeu a participação de 42,5% no banco EuroBic –, é suspeita de má gestão e desvio de fundos da Sonangol.

Além de Nuno Ribeiro Cunha foram constituídos arguidos Mário Leite da Silva, gestor de Isabel dos Santos e presidente do Conselho de Administração do Banco Fomento de Angola (BFA), Sarju Raikundalia, ex-administrador financeiro da Sonangol e Paula Oliveira, administradora da NOS.

O inquérito à filha do antigo Presidente angolano foi aberto na sequência de uma denúncia do ex-presidente do Conselho de Administração da Sonangol, Carlos Saturnino, no âmbito da investigação Luanda Leaks feita pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ), do qual o Expresso e a SIC fazem parte, com base em mais de 715 mil documentos sobre operações financeiras e atividades empresariais de Isabel dos Santos.

Esta tarde o procurador-geral da República de Angola, Hélder Pitta Grós, vai reunir-se com a sua homóloga, Lucília Gago, na sede da Procuradoria-Geral da República em Lisboa.

Embora o PGR angolano tenha afirmado ontem, em declarações à RTP, que vinha a Lisboa pedir ajuda sobre “muita coisa”, sem esclarecer os motivos do encontro com a PGR portuguesa, ambos deverão discutir o caso de Isabel dos Santos, entre outros assuntos. Além da cooperação das autoridades entre os dois países, Hélder Pitta Grós e Lucília Gago deverão debater a questão dos arguidos portugueses envolvidos nos negócios da empresária angolana.