Luaty Beirão entre manifestantes e jornalistas detidos pela polícia angolana em manifestação

Luanda despertou esta quinta-feira com a detenção de um grupo de jovens que se preparava para fazer uma manifestação em frente à Assembleia Nacional, no centro da capital angolana. Logo ao início da manhã, um forte cordão policial preenchia as principais vias de acesso ao parlamento e zonas adjacentes, revistando as pessoas que por ali passavam.

Os denominados “Jovens Pelas Autarquias”, devidamente identificados por camisolas pretas, foram também detidos pela polícia angolana, impossibilitados de se concentrarem e caminharem até ao portão sul do parlamento. O objetivo era protestar em favor das autarquias nos 164 municípios angolanos.

Mais de dez manifestantes foram empurrados para dentro de uma viatura policial e transportados até à segunda esquadra, no Bairro Operário, para onde foram igualmente encaminhados dois jornalistas da Lusa, sob o pretexto de que “não poderiam reportar o ato”.

A patrulha da polícia inicialmente levou os repórteres da Lusa para a quarta esquadra, a 600 metros do parlamento angolano, sendo depois levados para a segunda esquadra onde ali permaneceram mais de meia hora, até serem postos em liberdade sem quaisquer explicações.

Na Lei Sobre o Direito de Reunião e das Manifestações em Angola, publicada em maio de 1991, há um artigo respeitante às “limitações ao exercício do direito”, em que se lê que, “por razões de segurança, as autoridades competentes poderão impedir a realização de reuniões ou manifestações em lugares públicos situados a menos de 100 metros das sedes dos órgãos de soberania”, como é o parlamento angolano. Assim, é garantido às autoridades policiais o direito de “interromper a realização de reuniões que decorram em lugares públicos quando estas se afastam da sua finalidade pela prática de actos contrários à lei ou à moral”.

Entre os detidos está Luaty Beirão, conhecido ativista angolano que em 2015 esteve 36 dias em greve de fome, e que informou no Twitter estar a ser impedido de se manifestar. “Tentativa de manifestação abortada no portão sul da Assembleia Nacional. Fui recolhido por uns polícias simpáticos e estou agora a passear com eles no patrulheiro.”

O também ‘rapper’ tem estado especialmente ativo nos últimos dias, após a divulgação dos esquemas de corrupção da elite angolana, conhecida por ‘Luanda Leaks’. Esta manhã, por volta das 10h locais (menos uma hora em Portugal continental), lançou a dúvida, que o próprio não conseguiu esclarecer. “Detido? Não sei.”

A sequência de publicações de Luaty Beirão termina de forma enigmática. Depois de avisar que estava a ser levado para a segunda esquadra, escreveu: “Vão receber o telefone agora. Até logo.”

Os “Jovens Pelas Autarquias” tinham agendado esta manifestação para protestar “contra os vícios que enfermam o pacote legislativo autárquico”, e “exigem” a sua aprovação no primeiro trimestre de 2020 para que as mesmas decorram “em simultâneo” em todos os municípios angolanos.

No lançamento da manifestação, a 14 de junho, Scoth Cambolo deu conta de que as organizações cívicas já produziram sugestões e propostas sobre as “várias incongruências” que constam do pacote autárquico e “não tiveram qualquer respaldo das autoridades”.

Entre os mais de 10 jovens detidos estão o coordenador do Projeto Agir, organização sociedade civil, Fernando Gomes, e o coordenador da Plataforma Cazenga em Ação (PLACA), Scoth Kambolo, que à chegada na esquadra afirmou: “Um dia venceremos”.