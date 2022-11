CMVM: Denúncias de Ana Gomes sobre Isabel dos Santos foram "tratadas e valorizadas"

A Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) assume que recebeu denúncias de Ana Gomes relativamente a Isabel dos Santos e a alguns factos agora tornados públicos pelo Luanda Leaks.

Ainda que não querendo dizer que data aconteceram, a presidente do regulador, Gabriela Figueiredo Dias, sublinhou que estas denúncias, como as que recebe, foram "valorizadas" e "tratadas e incorporadas" em processos. O que não significa que cada uma das denúncias tenha um tratamento específico.

A CMVM sublinha que há uma área dedicada a denúncias e que as valoriza. A responsável do regulador quis também dizer que houve denúncias - não relacionadas com este caso- ligadas a capital angolano que foram passadas para autoridades judiciais.

Na sequência da divulgação das informações do Luanda Leaks, a CMVM disse ter já desencadeado ações de supervisão junto de auditoras ligadas a Isabel dos Santos.