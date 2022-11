Luanda Leaks. Quem são os portugueses constituídos arguidos em Angola?

A empresária angolana Isabel dos Santos foi esta quarta-feira constituída arguida por alegada má gestão e desvio de fundos durante a passagem pela petrolífera estatal Sonangol. O anúncio foi feito pelo procurador-geral do país, Heldér Pitta Grós, que também referiu o nome de quatro portugueses na mesma situação.

Segundo o PGR, todos se encontram fora de Angola e, numa primeira fase, serão notificados sobre a condição de arguidos.

PAULA OLIVEIRA

Accionista e directora da Matter

Na página de perfil como administradora não executiva da NOS, empresa na qual representa os interesses de Isabel dos Santos, Paula Oliveira, de 48 anos, diz que é licenciada em gestão de empresas e pós-graduada em gestão para alta direção pela Universidade Católica em Lisboa. Apresenta-se ainda como sócia principal da SDO, uma empresa de consultoria em Portugal e Angola criada em 2016, como fundadora da Digital Factory e co-fundadora da Youcall, Lda, empresa de call center em Angola que usa como marca comercial o nome Ucall e onde é sócia minoritária de Isabel dos Santos (que em 2014, pelo menos, tinha 70% da empresa). O perfil não faz qualquer referência, no entanto, à Matter Business Consulting DMCC, apesar de estar registada no Dubai como sua diretora e sua única accionista.

Confrontada pelo ICIJ sobre por que é que nunca se associou à Matter ou ao seu trabalho de coordenação da reestruturação da Sonangol, a petrolífera estatal angolana, mandou os seus advogados responderem: “O projeto era confidencial, assim como o trabalho da Matter nesse projeto. Teria sido, portanto, inapropriado para a Sra. Oliveira divulgar o seu envolvimento no mesmo. As restruturações deste tipo são por natureza altamente sensíveis e por isso, como muitos outros projectos em que ela trabalhou, a nossa cliente manteve a discrição em relação ao projecto”.

No formulário KYC (Know Your Costumer) que preencheu para que a companhia pudesse ser criada no Dubai, Paula Oliveira apresentou um currículo mais alargado. Escreveu, por exemplo, que é sócia fundadora e diretora desde 2010 do restaurante “Oon.dha” (onde também é sócia de Isabel dos Santos), em Luanda, que faz questão de descrever como um dos melhores locais para jantar na cidade, com a sua decoração assinada pelos britânicos da Julian Taylor Design Associates.

Antes de se ter tornado sócia de Isabel dos Santos na Ucall e no “Oon.dah”, Paula foi durante um ano administradora executiva da Escom, o braço não financeiro do Grupo Espírito Santo em Angola, liderado por Hélder Bataglia. E de 2003 a 2008 foi diretora de recursos humanos da Coca-Cola, também em Angola.

Paula é casada com o angolano Luís Carlos Tavira, irmão de Catarina Tavira van-Dunem, amiga de infância de Isabel dos Santos, administradora não executiva da NOS e administradora executiva da ZAP, empresa de distribuição de canais de televisão por satélite em Angola que é propriedade da filha de José Eduardo dos Santos. Luís Carlos Tavira, por sua vez, é diretor-geral da Soklinker, uma empresa de distribuição de cimento e combustíveis detida por Sindika Dokolo.

Terá sido Luís Tavira quem apresentou Isabel dos Santos a Sindika, de acordo com fontes em Luanda. No casamento de Luís e Paula, cujas fotografias estão publicadas online, o casal dos Santos ficou sentado na mesa dos noivos, juntamente com a família mais chegada. A cerimónia, em Itália, foi descrita como “a própria definição de um casamento de luxo deslumbrante”.

MÁRIO LEITE DA SILVA

Diretor da Matter

Mário Leite da Silva é o principal gestor de negócios de Isabel dos Santos. É presidente executivo da Fidequity, empresa de gestão com sede na avenida da Liberdade, detida por Isabel e por Sindika e que serve de base para tudo que o casal necessite. Também é presidente do conselho de administração da Santoro Finance e da Santoro Financial Holding, ambas empresas de investimento de Isabel dos Santos. E chairman da Efacec Power Solutions, adquirida pela empresária angolana em 2015.

Além disso, é administrador e/ou diretor em muitas sociedades onde a filha de José Eduardo dos Santos ou o seu marido são accionistas, incluindo as mais conhecidas, como a NOS, a Esperaza (que detém, com a Sonangol, uma posição indirecta na Galp) ou a Victoria Holding Limited, onde Sindika se tornou sócio da Estado angolano para investir na comercialização de diamantes. Mário Leite da Silva tem estado sempre presente em todas as movimentações da filha do ex-presidente angolano. Em dezembro de 2017, por exemplo, tornou-se chairman do BFA, um dos maiores bancos angolanos, assim que Isabel passou a controlar a maioria do seu capital social.

Foi o único alvo, além do casal dos Santos, do arresto decretado pelo Tribunal Provincial de Luanda a 23 de dezembro de 2019, pelo facto de as autoridades considerarem como muito elevado o seu nível de envolvimento em acordos que lesaram o Estado angolano. No sector dos diamantes, a propósito do investimento na marca de joalharia suíça de Grisogono e de um empréstimo ruinoso contraído no banco BIC pela empresa estatal Sodiam. E no sector do petróleo, a propósito da devolução considerada irregular de um empréstimo à Sonangol por uma empresa detida por Sindika, e que está relacionado com a parceria com o Estado para deterem uma posição na Galp.

No passado esteve no departamento de auditoria da PricewaterhouseCoopers entre 1996 e 1999, e foi Chief Financial Officer (CFO ou administrador para a área financeira) da Grundig Portugal. Em 2002 mudou-se para o Grupo Amorim, para ser CFO e um dos colaboradores mais próximos de Américo Amorim. Saiu em março de 2006 para ir trabalhar diretamente com Isabel dos Santos, criando a Fidequity em junho de 2006. Isso aconteceu depois de Américo Amorim e Isabel dos Santos se terem aliado no ano anterior para lançarem o banco BIC em Angola. No final de 2006, Amorim e o casal Isabel dos Santos e Sindika Dokolo, com a ajuda de Mário Leite da Silva, juntavam-se outra vez para um negócio ainda maior: estarem juntos na Galp.

SARJU RAIKUNDALIA

Administrador financeiro da Sonangol

Na sua página de perfil na Sonangol, e que ainda está online, diz que, até ser nomeado administrador da petrolífera a 3 de junho de 2016, era o sócio da PricewaterhouseCoopers (PwC) em Angola responsável pela área de auditoria para o sector de petróleo e gás. Tem 42 anos e cidadania portuguesa.

Tinha entrado para a PwC em 2000, como auditor sénior, com uma interrupção de cinco anos noutra consultora de auditoria, a Esteves, Pinho & Associados, SROC. É formado pela Universidade Católica em gestão de empresas com uma pós graduação em finanças. Segundo o procurador-geral da República de Angola, Raikundalia “abandonou o país” logo a seguir a ser exonerado da Sonangol.

Contactados por email e por telefone desde 12 de dezembro de 2019 pelo ICIJ e por alguns dos seus media parceiros, incluindo o Expresso e a SIC, Mário Leite da Silva, Jorge Brito Pereira e Sarju Raikundalia optaram por se manterem em silêncio.

NUNO RIBEIRO DA CUNHA

Diretor de private banking do EuroBic

O gestor, de 45 anos, era praticamente desconhecido mesmo depois do rebentar do escândalo, mas tornou-se um grande foco de atenção mediática na noite desta quarta-feira, após ter sido noticiado que foi encontrado na sua casa de férias em Vila Nova de Milfontes, a 7 de janeiro, com ferimentos graves nos pulsos e no abdómen.

Ribeiro da Cunha - que é apresentado no último relatório e contas do EuroBic como responsável pela direção de private banking - justificou-os em declarações à TVI com uma tentativa de suicídio, mas a Polícia Judiciária tem dúvidas sobre a versão apresentada, estando a pôr a hipótese de se ter tratado de uma tentativa de homicídio ou de uma simulação de suicídio ou de homicídio.

O nome de Nuno Ribeiro da Cunha surge em documentos da Sonangol como destinatário de pedidos de transferência da conta da petrolífera no EuroBic para sociedades aparentemente controladas por Isabel dos Santos no Dubai. No dia seguinte à exoneração do conselho de administração da Sonangol, até então liderado pela empresária, foram transferidos mais de 50 milhões de euros.