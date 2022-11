Isabel dos Santos sai do capital do Eurobic

Isabel dos Santos vai sair do capital do Eurobic. A decisão foi tomada pela própria, segundo um comunicado do banco que acaba de ser enviado às redações. De qualquer forma, antecipa-se à possibilidade de o Banco de Portugal vir a inibir os seus direitos de voto. Aliás, segundo foi noticiado, o supervisor bancário já havia sinalizado a intenção de afastar a empresária da estrutura acionista da instituição financeira.

No comunicado enviado esta quarta-feira, 22 de janeiro, o banco liderado por Teixeira dos Santos - que está no epicentro do furacão em torno de Isabel dos Santos - informa que a venda da participação de 42,5%, já foi iniciada, e que já tem interessados - não é revelado qualquer nome. A expetativa, por isso, é que a venda se concretize "a muito breve prazo". Será sempre necessária aprovação dos supervisores.

No comunicado, o Eurobic informa que, apesar da venda ainda não se ter concretizado, Isabel dos Santos "renunciou desde já e em definitivo ao exercício dos seus direitos de voto". Isabel dos Santos está a ser investigada pela justiça angolana, tendo sido constituída arguida num processo em que é acusada de má gestão e desvio de fundos durante o tempo em que esteve na presidência da Sonangol (entre 2016 e 2017). Aliás, por conta deste processo, a empresária tem as suas contas bancárias e posições em empresas congeladas em Angola. .

Segundo a nota do banco, os administradores não executivos do Eurobic - banco que comprou o BPN em 2012 - que "exercem funções na estrutura de gestão do Universo da engenheira Isabel dos Santos apresentaram a renúncia aos cargos com efeitos imediatos".

Entre estes estão Vanessa Loureiro que iniciou funções como administradora não executiva a 15 de fevereiro de 2017. Faz também parte do conselho de administração como não executiva da Efacec na qual Isabel dos Santos 75% do capital, assim como é também administradora da Santoro Finance. Outro dos administradores não executivos é Rui Carvalho Lopes. Entrou para o banco em julho de 2019 e é administrador executivo da Efacec, sendo que, da mesma forma, também está na Unitel (empresa a que a empresária está ligada).

O conselho de administração do banco liderado por Teixeira dos Santos adianta que as diligências tomadas têm em vista "salvaguardar a confiança na instituição". Recorde-se que esta semana o Eurobic informou o mercado que ia cortar relações comerciais com a sua principal acionista e empresas do seu universo.

Estas decisões, sublinha o Eurobic, foram comunicadas previamente ao Banco de Portugal. Aliás, o supervisor tem estado a acompanhar o processo, sendo que já teria sinalizado o interesse em afastar Isabel dos Santos do banco.

Além de Isabel dos Santos (agora de saída), o Eurobic tem como acionista Fernando Teles, com 37,5%, estando o restante capital nas mãos de outros pequenos investidores. A estrutura do BIC em Angola, onde a empresária viu congelada a sua participação, é idêntica à do português Eurobic. Contudo, os dois bancos não consolidam as suas contas.