“Racismo e preconceito”: a reação de Isabel dos Santos ao Luanda Leaks

Faltava ainda uns minutos para a divulgação do Luanda Leaks e Isabel dos Santos já usava as redes sociais para reagir à publicação da investigação, acusando diretamente o Expresso e a SIC de “racismo e preconceito”. E, negando o conteúdo da investigação, garante que a sua fortuna nasceu do “caráter, inteligência, educação, capacidade de trabalho, perseverança”.

Este domingo, a investigação Expresso/SIC, coordenada pelo Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), revelou um esquema de ocultação que começou a ser montado quando Isabel dos Santos foi nomeada pelo pai para liderar a petrolífera estatal Sonangol, mostrando como isso envolveu um contrato celebrado no Reino Unido e teve a cumplicidade de vários portugueses, incluindo do atual chairman da NOS, o advogado Jorge Brito Pereira.

Isabel dos Santos questiona a veracidade dos documentos obtidos pelo ICIJ. “Os leaks são documentos autênticos? Quem sabe ? Ninguém...”, levantando dúvidas sobre os motivos que terão levado o procurador-geral de Angola, Hélder Pita Gróz, a conceder uma entrevista ao Expresso/SIC.

À semelhança do que já acontecera em reações anteriores a notícias publicadas pelo Expresso, Isabel dos Santos volta a considerar que as notícias publicadas são “um ataque político”. Dirigindo-se diretamente ao jornalista do Expresso que faz parte do consórcio, Micael Pereira, a empresária acusa-o de mentir e nega que alguma das suas empresas seja offshore.

No único tweet publicado em inglês, Isabel dos Santos refere-se à investigação como um “ataque político coordenado com o governo angolano”, questionando ainda se alguém leu realmente os 715 mil documentos a que o consórcio de jornalistas teve acesso.

E depois Isabel dos Santos continua a refutar as várias informações divulgadas pelo Luanda Leaks: