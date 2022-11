Luanda Leaks. Ana Gomes pede demissão de Carlos Costa e de Teixeira dos Santos

Ana Gomes apela à demissão de Carlos Santos, governador do Banco de Portugal, e de Fernando Teixeira dos Santos, do Eurobic. O pedido surge após a divulgação do Luanda Leaks, uma investigação Expresso/SIC, que revela a forma como Isabel dos Santos se tornou a mulher mais rica de África. E há portugueses envolvidos.

Numa série de tweets publicados este domingo logo após a divulgação da investigação, a antiga eurodeputada exigiu que sejam tomadas medidas quanto às pessoas cujo nomes surgem envolvidos na investigação.

O Luanda Leaks revela que a conta da Sonangol no Eurobic, banco de que Isabel dos Santos é a maior acionista, tinha 57,4 milhões de dólares a 15 de novembro 2017 (data em que foi demitida da petrolífera). No dia seguinte tinha um saldo negativo de 451 mil euros. O extracto bancário relativo ao mês de novembro de 2017 é um dos documentos da Sonangol que foi adicionado à fuga de informação de 715 mil ficheiros que está na base do Luanda Leaks, um projeto coordenado pelo ICIJ, o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação, em que o Expresso e a SIC participam.

Além dos pedidos de demissão de Carlos Costa e de Teixeira dos Santos, Ana Gomes refere ainda que é necessário agir relativamente aos “tugas cúmplices ativos”, aqueles que “deviam ter agido e não agiram” e os “cúmplices passivos” em “sucessivos governos, no Banco de Portugal, na CMVM [Comissão do Mercado de Valores Mobiliários] e até na PGR/ DCIAP [Procuradoria-Geral da República/Investigação e Ação Penal]”.

Este domingo, a investigação Expresso/SIC, coordenada pelo consórcio Consórcio Internacional de Jornalistas Investigativos (ICIJ), revelou um esquema de ocultação que começou a ser montado quando Isabel dos Santos foi nomeada pelo pai para liderar a petrolífera estatal Sonangol. Dá ainda conta de como a mulher mais rica de África geriu a petrolífera e como a ligou ao seu império empresarial.