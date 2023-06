As empresas e a longevidade: é preciso combater o “preconceito” contra os mais velhos

As mudanças necessárias no mundo do trabalho e o papel das empresas, o empreendedorismo e a qualificação dos profissionais mais velhos foram alguns dos temas abordados em mais uma webtalk do projeto do Expresso dedicado à Longevidade. O painel contou com a participação de Anabela Vaz Ribeiro (diretora executiva da Global Compact Network), Luís Miguel Ribeiro (presidente da AEP – Associação Empresarial de Portugal), João Castello Branco (presidente da associação dNovo), Rui Martins (economista da saúde) e Luís Pereira da Silva (economista e consultor). O debate foi moderado pelo diretor-adjunto do Expresso, Martim Silva. Estas foram as principais ideias abordadas:

Empreendedorismo sénior Luís Miguel Ribeiro realça como o empreendedorismo sénior tem sido alvo de “cada vez mais atenção”. A Associação Empresarial de Portugal tem apoiado pessoas que saem de empresas para criar o seu próprio negócio, uma forma de se manterem ativas durante mais anos e com estímulo.

Preconceito O presidente da dNovo explicou como a associação está focada no segmento de pessoas qualificadas no período anterior à reforma – entre os 45 e os 65 anos – que estão sem trabalho, um “fenómeno crescente” e que tem tido “pouca atenção”. Neste grupo etário, são 84 mil as pessoas com formação superior desempregadas e, destas, cerca de 64 mil já desistiram de procurar emprego, alertou João Castello Branco. A associação já conseguiu colocar 50 pessoas e, além do apoio prestado aos profissionais, trabalha também com as empresas para vencer o “brutal preconceito” existente. “Ninguém está à procura de contratar pessoas com mais de 50 anos.”

Jose Fernandes

Rigidez Além do preconceito, existe uma “rigidez do modelo de contratação”, defende Luís Pereira da Silva. São precisas formas “mais flexíveis” de trabalhar para incluir os mais velhos, pessoas que são “muito válidas e que podem ser úteis”. Para Rui Martins, é necessária uma “abertura de mentalidade a uma organização diferente do trabalho”. Questões como a acessibilidade ou a educação para a saúde são fundamentais no local de trabalho, onde as pessoas “passam imenso tempo”, salienta o economista da saúde.

Jose Fernandes