A longevidade é o futuro da medicina

Dedicado sobretudo a temas ligados à saúde e à medicina, o Longevity Med Summit arrancou nesta quinta-feira, em Cascais. O evento traz a Portugal alguns dos principais especialistas e investigadores na área da longevidade. Perante o anfiteatro da Casa das Histórias Paula Rego, mais de uma dezena de oradores abordaram o futuro da medicina, o recurso à inteligência artificial, novas terapias, suplementação e tecnologia. Foram apresentados vários projetos internacionais que ainda estão, no entanto, longe de chegar aos hospitais.

“O principal objetivo do evento é fornecer e partilhar conhecimento com a comunidade médica, de forma a ajudar os pacientes a viverem mais anos e com mais saúde. O futuro da medicina é a longevidade, com principal foco no envelhecimento saudável”, lê-se na apresentação do encontro, que termina nesta sexta-feira.

Estas foram as principais conclusões:

Inteligência artificial

Evelyne Bischof, médica no Renji Hospital, na China, diz que “não existe cura para o envelhecimento”. “Mas a inteligência artificial tem um papel fundamental na análise de dados e coloca-nos perante algo que nos ajuda a prever doenças e criar terapias. Há fármacos que já foram criados por inteligência artificial”, afirmou ao Expresso. Questionada sobre o atual momento desta tecnologia, a investigadora considera que está “cada vez mais próxima do cidadão comum”. “Temos de nos lembrar que estamos a falar de uma máquina que usa dados e que estes são limitados no tempo.”