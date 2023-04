Inovação. É urgente apostar na literacia dos médicos

Hoje já existe tecnologia que nos permite prever as doenças que vamos ter ao longo da vida. Um pouco por todo o mundo, a comunidade científica tem apostado na inovação e tecnologia para que o processo de envelhecimento seja feito com saúde. Portugal está entre os países onde a carga de doença é maior no último terço da vida. “A solução está na inovação, tecnologia e prevenção. Mas para isso é necessário mobilizar a comunidade médica para utilizar novos métodos”, afirmou o responsável pela organização do Longevity Med Summit, Jorge Lima.



Marcado para os dias 4 e 5 de Maio, em Cascais, o evento traz a Portugal os principais investigadores do mundo em medicina da longevidade. O objetivo desta edição – que esteve para se realizar na Suíça – é debater a importância do avanço da ciência do envelhecimento, terapias regenerativas e longevidade com o objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar, abordando, ao mesmo tempo, os principais desafios de um setor, considerado dos mais promissores no futuro próximo.



“O futuro da medicina é tratar as doenças associadas ao envelhecimento. Os tratamentos podem levar a vidas mais saudáveis e mais longas. Há uma grande ênfase no ‘Envelhecimento Saudável’ e um crescente interesse científico focado nas áreas da longevidade. Queremos assim reunir os principais investigadores e líderes de opinião sobre longevidade, bem como líderes da indústria, investidores privados e fundos de todo o mundo”, afirmou o organizador do evento, considerando urgente apostar na literacia dos médicos para a utilização de novas ferramentas.



“Hoje temos novas soluções como a Inteligência Artificial. As áreas da biotecnologia desenvolveram-se muito nos últimos 20 anos. Estas tecnologias vão tornar-se baratas quando ganharem escala, daí a importância de difundir o conhecimento. Esse é o objetivo do evento que estamos a organizar, fazer com que novas soluções possam chegar aos sistemas de saúde, hospitais, clínicas”, afirmou o organizador.



Entre vários oradores convidados, destaque para os médicos cientistas e investigadores como Shai Efrati, da Sagol School of Neuroscience da Tel Aviv University, em Israel, um dos principais cientistas de pesquisa em medicina hiperbárica do mundo. Charles Brenner, presidente da Alfred E Mann Family Foundation (Departamento de Diabetes e Metabolismo do Cancro) no City of Hope National Medical Center, nos Estados Unidos, é um dos nomes mais importantes do evento, assim como Andrea B. Maier, Professora de Medicina na Universidade Nacional de Singapura e investigadora na área da gerontologia e prevenção de doenças relacionadas com a idade, e que foi responsável por diversas pesquisas na área da saúde do envelhecimento e demência.



Além de permitir o debate da ciência do envelhecimento, terapias regenerativas e de longevidade com o objetivo de melhorar a saúde e o bem-estar, a Longevity Med Summit 2023 revela os principais desafios que limitam o desenvolvimento dessas terapias, oferecendo aos participantes, novas oportunidades de negócio, networking com potenciais investidores, conferências, Innovation Pitches ou ações de mentoria.