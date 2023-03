Longevidade nas cidades: precisamos de adaptar os espaços a pensar nos mais velhos

A organização das cidades, as adaptações necessárias a uma população mais envelhecida e o que está a ser feito no terreno, tanto em Portugal como no estrangeiro, estiveram entre os temas de mais uma webtalk do projeto do Expresso dedicado à longevidade.

O primeiro painel contou com a participação à distância de Eric Kihlstrom, embaixador do Reino Unido para a Aging2.0, e Bradley Schurman, fundador e CEO da organização The Super Age. No segundo painel participaram Luísa Salgueiro (presidente da Câmara Municipal de Matosinhos e da Associação Nacional de Municípios Portugueses), José Carreira (fundador do movimento iberoamericano Stop Idadismo) e Catarina Rondão (coordenadora do projeto Memo-Move, da Câmara Municipal do Fundão). A moderação ficou a cargo do diretor-adjunto do Expresso, Martim Silva.

Estas foram as principais ideias abordadas:

Habitação

O líder da The Super Age – empresa de consultoria que ajuda organizações a compreender os desafios e a aproveitar as oportunidades da evolução demográfica – realça a necessidade de fazer adaptações nas casas para que os mais velhos estejam seguros, nomeadamente de forma a evitar quedas.

A partir de Washington, nos Estados Unidos, Bradley Schurman referiu como pequenas mudanças, como por exemplo instalar dispositivos de apoio na casa de banho ou melhorar a luminosidade dos espaços, podem fazer a diferença.