Richard Thaler: “Portugal precisa de imigração e há muitos americanos dispostos a mudarem-se”

Richard Thaler, prémio nobel da Economia em 2017, é um dos convidados mais importantes no Congresso da Economia Longevidade, que termina esta quinta-feira em Salamanca. Em conversa com os jornalistas, o professor de Economia Comportamental da Booth School of Business da Universidade de Chicago, referiu-se a Portugal como um destino privilegiado para os americanos. Perante a crise demográfica que o nosso País atravessa – somos o quarto mais envelhecido do mundo – defendeu que uma das medidas para compensar a baixas natalidade, a fraca produtividade e o envelhecimento da população, passa sobretudo pela imigração. “Há muitos americanos em Portugal, e conheço muitos outros que querem viver lá.”

