Fracos rendimentos, maior dependência e habitação cara: por que razão tantos jovens adultos vivem com os pais?

Estudava num curso de Economia, no Porto, quando decidiu abandonar a universidade e começar a trabalhar. O plano era simples: ganhar independência financeira dos pais, entrar no mercado laboral e começar a comprar uma casa. Em plena crise económica, com o FMI em Portugal, Jorge Reis travou a fundo: “não era a melhor altura para investir e também não queria viver numa casa arrendada”. Com um emprego indiferenciado numa operadora de telemarketing, o sonho de uma vida independente foi-se esfumando. Até hoje.

